Suriye'de bu noktaya nasıl gelindi?

Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki Duma kentine 7 Nisan Cumartesi günü düzenlenen ve en az 40 kişinin öldüğü saldırıda kimyasal silah kullanıldığı iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırı iddiaları sonrasında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada saldırıdan Beşar Esad rejimini sorumlu tutarak “Başkan Putin, Rusya ve İran, Esad hayvanını destekledikleri için sorumlular. Büyük bir bedel ödenecek” dedi ve Trump'tan daha sonra art arda Twitter paylaşımları geldi.

ABD, Fransa ve İngiltere'den ortak tutum

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan da hafta içinde Duma’da düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırının arkasında Suriye rejiminin olduğunun kanıtlanması halinde buna karşılık verileceği açıklaması yaptı.

İngiltere Başbakanı Theresa May de Duma’daki kimyasal saldırı iddialarını “rezalet” olarak nitelendirerek ABD ve Fransa’nın tutumuna destek verdi. Üç lider hafta içinde yaptıkları telefon görüşmelerinde, kimyasal silah kullanılmasına uluslararası çapta sert tepki gösterilmesi konusunda mutabık kaldı.

ABD Başkanı Trump, Perşembe günü yine Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla füzelerin “yakında geleceğini” belirterek Suriye’ye saldırı sinyalini verdi. Cuma günü de Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, saldırıdan Esad rejimin sorumlu olduğu konusunda “çok emin” olduklarını belirtildi.

Moskova ve Şam iddiaları reddediyor

Rusya ise Duma’ya kimyasal silah saldırısı düzenlendiği iddialarını reddediyor. Saldırının “sahnelendiğini” savunan Rusya, İngiltere’nin Beyaz Kasklılar adlı sivil toplum örgütüne Duma'da kimyasal saldırı düzenlenmiş gibi bir algı yaratmaları talimatı verdiğini iddia ediyor. Suriye hükümeti de saldırı iddialarını reddediyor.

OPCW uzmanları çalışmalarına başlayacaktı

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (OPCW) Duma'daki kimyasal saldırı iddiaları üzerine görevlendirdiği ekibin, hafta sonunda bölgedeki incelemelerine başlaması bekleniyordu. Hem Rus ordusu hem de Suriye hükümeti söz konusu ekibin güvenliğini sağlama ve çalışmalarını kolaylaştırma sözü vermişti. Rusya ordusu, saldırı iddialarının ardından Duma'yı ziyaret eden Rus uzmanların bölgede herhangi bir kimyasal madde kullanıldığına dair iz bulamadıklarını duyurmuştu.

WHO: Duma'da kimyasal silah kullanıldı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de geçen haftaSuriye’nin Doğu Guta bölgesindeki Duma’da düzenlenen saldırıda kimyasal silah kullanıldığına dair işaretler bulunduğunu açıkladı. Duma'da yaklaşık 500 kişide zehirli kimyasal maddelere bağlı semptomlar görüldüğünü bildiren DSÖ yetkilileri, saldırıyı kınayarak bölgeye yardım görevlilerinin girişinin sağlanmasını istedi.

DW/JD/HS

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