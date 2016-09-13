Suriye’de ateşkese ilk gece uyuldu



Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdül Rahman “tüm cephelerde durumun sakin olduğunu” ifade etti. Ateşkese özellikle “Şam, Halep ve İdlib” gibi bölgelerde uyulduğunu belirten Rahman sadece tekil füze atışlarının yaşandığını ifade etti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada İdlib bölgesinde rejim güçlerinin asilerin elinde bulunan bölgeleri ateşe tuttuğu kaydedildi. İsrail sınırındaki Kuneytire'de de rejim güçleriyle asiler arasında çatışmaların yaşandığı ifade edildi.

Beyaz Kasklılar adıyla bilinen yerel yardım örgütünün bir sözcüsü de Halep semalarında savaş uçaklarının görülmediğini söyledi.

Rusya ve ABD arasında varılan ateşkes anlaşması Birleşmiş Milletler tarafından terörist olarak sınıflandırılmamış tüm gruplar için geçerli olmakla birlikte IŞİD açık bir biçimde anlaşmanın dışında tutulmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry Washington'da yaptığı açıklamada ateşkesin Suriye'yi kurtarmak için “belki de son şans olduğunu” ifade etti. Kerry şimdiye kadar 290 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Suriye iç savaşında sadece siyasi bir çözümün “gerçekçi bir çözüm” olacağını kaydetti.

Anlaşma uyarınca Halep çevresindeki Suriye rejim güçlerinin çekilmesi ve insani yardım konvoylarına koridor açılması bekleniyor. İlk etapta 48 saat süreyle uygulanacak olan ateşkesin başarılı olması halinde süre, her 48 saatte bir uzatılacak. Ateşkesin bir hafta dayanması halinde ABD ve Rusya Suriye'de IŞİD'e karşı mücadeleyi de koordine etmeye başlayacak. Ancak iki ülkenin hangi bölgelerde cihatçılara karşı harekât başlatacağı açıklanmadı.