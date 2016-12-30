Suriye'de ateşkes yürürlüğe girdi

Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bir saat önce taraflar arasındaki cephelerin sakin olduğunu ancak Halep ve Şam'ın büyük bir bölümüne ise çok sayıda roketin isabet ettiğini duyurdu. Gözlemevi bu sabaha karşı Suriye ordusuna bağlı güçler ile silahlı muhalifler arasında Hama ve Şam yakınlarında çatışmalar yaşandığını da belirtti.

Anadolu Ajansı da ateşkesin yer yer saldırılar düzenlenmesine rağmen büyük ölçüde uygulandığını kaydetti. Haberde AA muhabirlerinin cephe hatlarındaki kaynaklardan aldığı bilgiye göre, 'Hama'nın Soran ilçesi, İdlib'in Cisr Şugur ve Cebel ez-Zeviye kırsalı, Dera'daki Eski Gümrük bölgesi ve Yavda Köyü ile Şam’ın batı kırsalındaki Barada Vadisi'ne, Beşar Esad ordusu ve rejim yanlısı yabancı terör gruplarınca zaman zaman saldırılar düzenlendiği' bildirildi.

TSK'nın bilanço çıkardı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada ise Fırat Kalkanı Harekâtı’nın başlamasından bu yana bin 171 IŞİD'linin öldürüldüğü, 117'sinin yaralandığı, altısının ise yakalandığı belirtildi. Açıklamada operasyonun başlamasından bu yana, 291 PKK/PYD mensubunun öldürüldüğü, dördünün yaralandığı, 11'inin ise teslim olduğu, Türk Ordusu tarafından 883 hedefe 965 bomba atıldığı, 2 bin 392 el yapımı patlayıcının ve 42 mayının imha edildiği kaydedildi.

Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde Suriyeli muhalifler ile Şam rejimi arasında sağlanan ateşkes Suriye'de barış çabaları konusunda umut doğmasına neden oldu. Ülkede iç savaş 2011 ilkbaharından bu yana devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye ordusu ve muhalif grupların Perşembe günü yaptıkları açıklamalarda, Şam rejimi ile Suriye muhalefeti arasında ateşkes sağlandığını açıklamıştı. Ardından ABD, Türkiye ve BM'den yapılan açıklamalarda ateşkesten duyulan memnuniyet dile getirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde, İran’ın da katılımıyla Şam rejimi ile silahlı muhalif gruplar arasında Kazakistan'ın başkenti Astana'da müzakerelerin yapılması planlanıyor. Ateşkese IŞİD ve sonradan adını Fetih El Şam örgütü olarak değiştiren El Nusra Cephesi dahil değil. Özgür Suriye Ordusu YPG'nin de ateşkesin dışında tutulduğunu açıkladı.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters/dpa, HT/GA