Suriye'de ateşkes yürürlüğe girdi



Suriye'de gün batımı ile birlikte pazartesi akşamı yürürlüğe giren ateşkese Şam yönetimi ve müttefikleri uyacağını açıkladı. Ancak ülkedeki etkin isyancı gruplardan biri olan Ahrar el Şam'dan ABD ile Rusya arasında varılan anlaşma sert bir şekilde eleştirildi. Anlaşmanın Şam yönetimini güçlendireceğini savunan örgüt, ülkenin güneyindeki bütün milislere çağrıda bulunarak, çatışmalara devam edilmesini istedi.

Bir haftalık ateşkese Suriye ordusunun uyacağını açıklayan Şam yönetimi, ateşkesin ihlal edilmesi durumunda misillemede bulunma haklarının saklı olduğunu vurguladı.

YPG'den yapılan açıklamada da Rusya ile ABD arasında varılan ateşkes anlaşması memnuniyetle karşılandı. Açıklamada, varılan uzlaşma uyarınca operasyonların durdurulacağı belirtildi.

İran'dan anlaşmaya destek

Bölgede etkin olan ve Suriye hükümetinin müttefiki İran da ABD ile Rusya arasında varılan anlaşmayı destekleyeceğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bahram Gasemi, Suriye'de insanî yardımın sağlanabilmesi için İran'ın hep ateşkesten yana olduğunu söyledi. Ancak Gasemi, ateşkesin İŞID tarafından suiistimal edilerek yeni milisler yetiştirmemesi ve yeniden silahlanmaması konusunda uyarıda bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de Suriye'deki taraflara ateşkese uymaları çağrısında bulundu. Steinmeier, "en azından Suriye'deki insanlara yardım ulaştırılması için yolu yarılama şansı yakaladıklarını" ifade etti.

ABD ve Rusya uzlaştı

Suriye’de ateşkesin sağlanması konusunda ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile Rus mevkîdaşı Sergey Lavrov İsviçre'nin Cenevre kentinde cuma günü yaptıkları uzun pazarlıklar sonucu uzlaşmaya varmıştı. Söz konusu plan, ateşkesin yanı sıra beş yıldan uzun süredir devam eden çatışmalara son verilmesi için siyasi bir çözümü kapsıyor. Ayrıca ABD ve Rusya’nın Suriye’de askerî alanda işbirliği yapması öngörülüyor. ABD Dışişleri Bakanı Kerry görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Suriye'de taraflar yedi gün boyunca ateşkese uydukları takdirde, Suriye’deki El-Nusra, İŞID ve El Kaide gibi terör grupları ile mücadele için Rusya ile askerî alanda işbirliği yapacağını söyledi.