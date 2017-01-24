Suriye'de ateşkes için üçlü mekanizma

Kazakistan'ın başkenti Astana'da iki gündür yürütülen barış görüşmelerinin sonuç bildirisinde, Suriye'de ateşkesin izlenmesi ve uygulanmasının sağlanması için Rusya, Türkiye ve İran'dan oluşan üçlü bir mekanizmanın kurulduğu açıklandı.

Salı günü Astana'da yapılan ortak basın açıklamasında tarafların, "Ateşkese tam uyumu sağlamak ve izlemek, bölgedeki ateşkese yönelik herhangi bir provokasyonu engellemek ve tüm yönleriyle ateşkesin nasıl sağlanacağını belirlemek" konusunda anlaştıkları belirtildi.

Bildiri metnine göre Astana'da taraf ülkeler "BM Güvenlik Konseyi'nin kabul ettiği şekilde, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin çok etnikli, çok dinli, mezhepçi olmayan ve demokratik bir devlet olarak egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını yinelediler".

Metinde, taraflardan IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) ve El Nusra ile ortak mücadele konusundaki kararlı tutumlarını sürdürmeleri ve bu grupları, "diğer silahlı muhalif gruplardan ayırmaları" istendi.

Bildiride, Türkiye, Rusya ve İran, İsviçre'nin başkenti Cenevre'de 8 Şubat'ta yapılacak müzakerelere silahlı muhalif grupların da katılması yönündeki talebe olumlu baktıkları kaydedildi.

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu delegasyon Astana'da açıklanan nihai bildiriden memnun olmadıklarını söyledi.

Muhaliflerin delegasyonun lideri Muhammed Alluş, bildiriye dair bazı çekinceleri olduğunu söyledi.

Alluş, düzenlediği basın açıklamasında, İran'ın Suriye'nin geleceğinde söz sahibi olmasını kabul etmeyeceklerini belirtti.

Suriye'nin BM Daimi Büyükelçisi Beşar Caferi ise İran'ın bu görüşmelerde olumlu rol oynadığını söyledi.

Caferi, İran'ın diğer garantör ülkelerle aynı konumda olduğunu belirtti.

Öte yandan, Astana görüşmeleri sırasında Suriye'nin kuzeyinde Şam'ın Fethi Cephesi örgütünün Özgür Suriye Ordusu hedeflerine saldırdığını bildirildi.

Nusra Cephesi 2016'da adını Şam'ın Fethi Cephesi olarak değiştirmişti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de, Suriye ordusu ve muhalif grupların, ülkenin başkenti Şam yakınlarındaki Barada Vadisi bölgesinde silahlı muhalif gruplarla çatışmaya girdiğini duyurdu.

Barada Vadisi, geniş bir doğal su kaynağı olarak başkentteki milyonlarca insana su sağlıyor.

Bu arada Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen operasyonlar sonrası Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinin Suriye yönetimine bırakılacağı iddialarını reddetti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Kurtulmuş, "…PKK, PYD unsurlarının o bölgeden Türkiye'ye geldiklerini biliyoruz. Dolayısıyla bu hem Türkiye'nin sınırlarını korumak hem o bölgedeki terörist unsurların bertaraf edilmesini sağlamak için yaptığı bir operasyondur. Bu operasyonun ana amacı, oradaki şehirlerin temizlenerek, o şehirlerin yerli halka devredilmesini sağlamaktır" dedi.