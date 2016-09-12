Suriye’de ateşkes bugün başlıyor



Suriye'de pazartesi günü, günbatımında yerel saatle 17.45'te başlaması öngörülen ateşkes ülkede yaklaşık beş yıldır devam eden iç savaşın sona ermesi için ümitleri artırdı. Ancak Suriye'de hafta sonundaki şiddetli çatışmaların ardından bugün başlaması öngörülen ateşkesin uygulanmasına ilişkin soru işaretleri de mevcut.

Anlaşmanın ardından Suriye'de savaşan gruplardan farklı açıklamalar geldi. Farklı isyancı grupları çatısı altında toplayan Özgür Suriye Ordusu, pazar günü ABD yönetimine gönderdiği mektupta “olumlu yönde işbirliğine” hazır oldukları mesajını iletti. Ancak mektupta, söz konusu anlaşmanın öncelikle Şam hükümetinin yararına olduğuna ilişkin endişeler dile getirildi. Ayrıca mektupta anlaşmaya uyacaklarına dair bir ifade yer almadı.

Ülkede etkin olan radikal İslamcı gruplardan Ahrar el Şam'dan ise pazar akşamı yapılan açıklamada, ABD ile Rusya arasında varılan anlaşma sert bir şekilde eleştirildi. Yayınlanan görüntülü mesajda, anlaşmanın Şam yönetimini güçlendireceğini savunularak, ateşkesin devrimi askerî olarak zayıflatacağını öne sürüldü. Sözcü yayınladığı video mesajında, ülkenin güneyindeki bütün milislere çağrıda bulunarak, çatışmalara devam edilmesini istedi.

Suriye hükümetinden ise henüz anlaşmaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak devlete ait basın kuruluşlarının yetkililerden aldıkları bilgilere dayandırdıkları haberlerde, Şam'ın anlaşmayı onayladığı belirtildi.

İran'dan anlaşmaya destek

Bölgede etkin olan ve Suriye hükümetinin müttefiki İran, ABD ile Rusya arasında varılan anlaşmayı destekleyeceğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bahram Gasemi, Suriye'de insanî yardımın sağlanabilmesi için İran'ın hep ateşkesten yana olduğunu söyledi. Ancak Gasemi, ateşkesin İŞID tarafından suiistimal edilerek yeni milisler yetiştirmemesi ve yeniden silahlanmaması konusunda uyarıda bulundu.

ABD ve Rusya uzlaştı

Suriye’de ateşkesin sağlanması konusunda ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile Rus mevkîdaşı Sergey Lavrov İsviçre'nin Cenevre kentinde cuma günü yaptıkları uzun pazarlıklar sonucu uzlaşmaya vardı. Söz konusu plan, ateşkesin yanı sıra beş yıldan uzun süredir devam eden çatışmalara son verilmesi için siyasi bir çözümü kapsıyor. Ayrıca ABD ve Rusya’nın Suriye’de askerî alanda işbirliği yapması öngörülüyor. ABD Dışişleri Bakanı Kerry görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Suriye'de taraflar yedi gün boyunca ateşkese uydukları takdirde, Suriye’deki El-Nusra, İŞID ve El Kaide gibi terör grupları ile mücadele için Rusya ile askerî alanda işbirliği yapacağını söyledi.