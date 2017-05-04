Suriye'de 4 'çatışmasızlık bölgesi' gündemde, nihai karar Astana'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de dört noktada çatışmasızlık bölgelerinin kurulacağını ve bunun başarılması halinde sorunun yüzde 50'sinin çözülmüş olacağını söyledi.

Yeni Şafak gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Soçi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "çatışmasızlık bölgesi"nin yeni bir kavram olarak oturduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, "Bu, İdlib merkezli bir alan; İdlib vilayetinin yanında Halep'in bir kısmı, Humus'un El Rastan bölgesi, Şam kırsalı, Deraa kırsalı ve Kuneytra kırsalı buna dahil. Temennimiz, dört bölgede çatışmasızlık adımının atılması. Bu sağlanırsa, Suriye'de bu iş yüzde 50 çözülmüş olur diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çarşamba günü Soçi'de bir araya gelmiş ve iki lider Suriye'de çatışmasızlık bölgelerinin kurulması üzerinde uzlaşmaya varmıştı.

Liderlerin ortak basın toplantısında konuşan Putin, bu konunun ayrıntılarına Astana'da bir araya gelen Suriye hükümeti ile silahlı muhalif grupların karar vermesi gerektiğini söylemişti. Rus lider ayrıca, bu hafta içinde telefonda görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump'ın da bu fikre destek verdiğini öne sürmüştü.

Suriye Dışişleri Bakanlığı da çatışmasızlık bölgeleri önerisini desteklediğini bildirdi.

Resmi haber ajansı SANA'da yer alan Bakanlık açıklamasında, "Suriye Arap Cumhuriyeti, Rusya'nın çatışmasızlık bölgeleri oluşturulması girişimi desteklemekte ve bu bölgelerin bombalanmamasını da kapsayacak şekilde 30 Aralık 2016 tarihinde imzalanan anlaşma kapsamında çatışmaların durdurulmasına yönelik taahhüdünü korumaktadır" denildi.

Açıklamada ayrıca Suriye ordusunun ülke genelinde "terör örgütleriyle mücadelesini" devam ettireceği de vurgulandı.

Çatışmasızlık bölgelerinin ayrıntılarına Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye hükümeti ile silahlı grupların görüşmelerinde karar verilmesi bekleniyor.

Görüşmelere katılan silahlı gruplar, Suriye ordusunun ateşkese rağmen Hama ve Deraa'da bazı yerlerde bombardımana devam ettiği gerekçesiyle Salı günü Astana görüşmelerine katılımlarını askıya almıştı.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin devreye girmesi üzerine silahlı grupların görüşmelere katılmaya karar verdiklerini vurguladı.

Erdoğan, "Bugün (Çarşamba günü) muhalifler bir ara görüşmelerden çekilme konumuna gelmişti. Sebebi de bazı bombalama olaylarıydı. Böyle olunca çekilme tavrı gündeme geldi. Ama Hakan bey (Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan) hemen devreye girdi, görüşmeler yapıldı ve muhalifler yeniden müzakereye katılmaya razı oldu. Nitekim şu anda Astana devam ediyor" dedi.

Türkiye, Rusya ve İran'ın desteğiyle Ocak ayı sonunda başlayan Astana görüşmelerinin şu anda dördüncü turu yapılıyor.