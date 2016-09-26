Suriye'de 4 bölgeye 6 ay sonra ilk insani yardım

Suriye'de kuşatma altındaki dört bölgeye 6 ay sonra ilk kez insani yardım ulaştı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, yardım konvoylarının başkent Şam yakınlarındaki Medeya ve Zebadani kasabaları ile İdlib vilayetindeki Fua ve Kefraya köylerine girdiğini açıkladı.

Kızılhaç, dört bölgeye gıda ve tıbbi yardım malzemeleri gönderildiğini bildirdi.

Yardım konvoyundaki görevlilerden biri BBC'ye yaptığı açıklamada, operasyonun "çok iyi" gittiğini söyledi.

Öte yandan, Mart 2011'de başlayan isyan ve iç savaş öncesi Suriye'nin ticari başkenti olan Halep'te ise bombardıman sürüyor.

Suriye ordusu, Halep'in muhaliflerin kontrolündeki doğusunu bombalıyor.

Suriye'de, ABD ve Rusya'nın girişimleri sonucu ilan edilen çatışmasızlık geçen hafta son bulmuştu.

Ülkede o dönemden bu yana düzenlenen saldırılarda 200'den fazla sivil hayatını kaybetti.