Suriye'de 31 Mayıs'tan önce suç işleyenlere GENEL AF!

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Müslüman Kardeşler sözcüsü: Bu tarz adımları bekliyoruz

Suriye anayasasına göre Müslüman Kardeşler örgütüne üye olmak idama varan bir yargılama sürecini gerektirebiliyor.Müslüman Kardeşler Örgütü'nün sözcüsü Züheyr Salim, El Cezire kanalına yaptığı açıklamada, "Suriye'deki krizin cesur adımlarla çözülebileceğini ve yönetimden bu tarz adımlar beklediklerini" bildirdi.Suriye yasalarına göre Müslüman Kardeşler Örgütü'ne üyeliğin ve örgüt içinde herhangi bir pozisyonda yer alınmasının idama varan cezalarla yargılanmasını öngören "49. maddenin" de değiştirilmesini isteyen Salim, "Suriye'deki sorunun bütün siyasi parti ve yapılanmaları kapsadığını" savundu.Af kararında cinayet suçuna karışmış olan siyasi tutukluların cezalarının yarısı affedilirken, suçun niteliğine göre idam kararı verilen mahkumların cezalarının ömür boyu hapis cezasına çevrilecek.Ömür boyu hapis cezası alanların mahkumiyet süreleri 20 yıla indirilirken, 70 yaşını aşmış mahkumların suçlarını 60 yaşından önce işlemiş olmaları halinde cezalarının affedilmesi öngörülüyor. Asker kaçaklarının 3 ay içinde teslim olmaları halinde herhangi bir cezaya çarptırılmayacakları belirtiliyor.