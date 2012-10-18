'Suriye'de 28 bin kişi kayıp'

Suriye'de faaliyet gösteren insan hakları gruplarına göre son 18 ay içinde ülkede askerler ya da milisler tarafından kaçırılan 28 bin insanın kayıp olduğunu ve bu insanların nerede olduğu konusunda bir bilginin olmadığı belirtildi.

İnsan hakları örgütleri, hükümet karşıtı gösterilerin başlangıcından bu yana kaybolan 18 bin kişinin ismini saptadıklarını, 10 bin vakayı da araştırdıklarını söylediler.

Avaaz adlı bir insan hakları grubu hükümet yanlısı güçler tarafından kaçırılan kişilerin yakınlarıyla yaptığı mülakatlardan oluşan tanıklık dosyasını Birleşmiş Milletler'e vermeye hazırlandığını bildirildi.

İnternette de faaliyet gösteren Avaaz adlı grubun kampanya sorumlusu Alice Jay "Suriyeliler güvenlik güçleri ve milisler tarafından sokaklardan çekilip alınıyor. Bazen bakkala giden bir kadın, bazen mazot almaya giden bir çiftçi kayboluyor. Kimse güvende değil" dedi.

Bunun korkutmaya ve terörize etmeye yönelik kasıtlı bir strateji olduğunu savunan Jay, kayıpların tek tek araştırılması ve sorumluların cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Suriye'den İnsan Hakları Ağı adlı örgütten Fadıl Abdülgani kayıpların sayısının 18 ay içinde 28 bin civarında olduğunu tahmininde bulundu.

Sawaysa adlı bir diğer insan hakları kuruluşundan Muhanned el Hasani ise rakamın çok daha yüksek, 80 bin civarına kadar çıkmış olabileceğini savundu.

Suriye'nin Hassaka kentinden insan hakları savunucusu avukat Muhammed Halil kesin rakkam belirlemenin güç olduğunu ama 2011 yılının Mart ayından bu yana binlerce kişinin kaybolduğunun bilindiğini söyledi.

İnsan hakları örgütleri kayıplar konusunda genellikle Esad rejimini suçluyor. Hükümet karşıtı çok sayıda gruptan bazılarının da rejim yanlısı olarak gördükleri kişileri alakoyduğunu hatta kurşuna dizdiğini gösteren bazı videolar yayınlanmış, haberler alınmıştı.

Ama Suriye'deki kaçırma olaylarının ne kadarından kimin sorumlu olduğunu kimse söyleyemiyor. (BBC Türkçe)