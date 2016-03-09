Suriye'de 250 bin çocuk aç



Çocukları koruma örgütü Save The Children yetkilileri, Salı günü New York'ta açıkladıkları raporda Suriye'deki çocukların durumuna dikkat çekti. Abluka altındaki bölgelerde yaşam koşullarının zorlaştığına işaret eden örgüt yetkilileri, bundan da en çok çocukların etkilendiğini vurguladı.

Raporda, abluka altındaki bölgelerde açlık çeken çocukların aynı zamanda tıbbi olanaklara erişemediği ve kalıcı psikolojik sorunlarla da karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Örgütün Suriye'den sorumlu direktörü Sonia Khush, "Çocuklar bir tür savaş kültürü içinde büyüyor ve bunun çocuklar üzerindeki uzun vadeli etkilerini tahmin etmek güç" diye konuştu.

"Ekmek bile bulamıyorlar"

Hava saldırılarının büyük korku yarattığı vurgulanan raporda, açlıktan ölen çocukların olduğu, bazı ebeveynlerin de çocuklarını pişirdikleri yaprak ya da hayvan yemleri ile besledikleri ifade edildi.

Abluka altındaki bir bölgenin yakınlarında yaşayan ve ismini açıklamak istemeyen bir örgüt çalışanı da insanların ekmek bile bulamadığını belirterek "Suriyeliler için ekmek hayatın çok önemli bir boyutu. Suriyeliler normalde her şeyle ekmek yer" diye konuştu.

Suriyelilerin bu nedenle hayatta kalmak için yeni yöntemler bulduğunu belirten örgüt çalışanı, çimenden çorba pişirdiklerini ya da bombalanmış binalardan topladıkları tahta mobilya parçalarını da ısınmak ve yemek pişirmek için kullandıklarını ifade etti.

Uluslararası topluma çağrı

Raporda ablukanın kaldırılması çağrısında bulunan Save The Children, uluslararası toplumdan da bu bölgelere insani yardımları bir an önce ulaştırmalarını talep etti.