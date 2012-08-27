'Suriye'de 200 kişi öldürüldü' iddiası

Suriyeli muhalifler, başkent Şam yakınlarında yüzlerce ceset bulduklarını belirtip rejime bağlı birlikleri “katliam” yapmakla suçladı.

Muhalifler, Şam yakınlarındaki Daraya kasabasında evlerde ve sığınaklarda 200 kişinin cesedinin bulunduğunu belirtti ancak bu bilgi farklı kaynaklarca teyit edilemedi.

Suriye devlet televizyonu ise muhaliflerin iddialarıyla ilgili yorum yapmadı ve Daraya’nın ‘terörist artıklarından’ temizlendiğini bildirdi.

İngiltere, haberlerin doğru olması durumunda ölümlerin “şiddet olaylarına yeni bir boyut getirebileceğini” belirtti.

Diğer yandan, muhaliflerin safına geçtiği iddia edilen Suriye Devlet Başkanı Yardımcısı Faruk el Şara, İranlı bir delegasyonu Şam’da ağırlayarak iddiaların asılsız olduğunu gösterdi.

İranlı delegeyle bir araya gelen Devlet Başkanı Beşar Esad da ‘bedeli ne olursa olsun’ Suriye’nin mevcut politikasına devam edeceğini ifade edip Batılı devletleri bölgede komplo yaratmakla suçladı.

Esad’a bağlı birlikler de günler süren bombardımanın ardından Cumartesi günü Daraya’ya saldırı düzenledi.

BBC’nin Beyrut’taki muhabiri Barabara Plett, saldırıların muhaliflerin konuşlandığı Şam’ın güney bölgelerinde kontrolü ele geçirmeyi amaçlayan daha geniş çaplı bir operasyonun parçası olduğunu söyledi.

Muhalifler, daha sonra Ebu Uleyman el Darani Cami’deki ceset görüntüleri olduğu belirtilen ama teyit edilemeyen bir görüntü kaydını internete koydu. Muhalifler, kurbanların çoğunun hükümet birliklerinin evlere yaptıkları baskınlar sırasında başlarından ve göğüslerinden vurulduğunu aktardı. Bazı kurbanların yakın mesafeden açılan ateşte, bazılarının da keskin nişancıların kurşunuyla öldüğü belirtildi. İngiletere Dışişleri Bakanı Yardımcısı Alistair Burt, ‘haberlerin doğru olması durumunda uluslararası toplumun ölümleri kınaması gerektiğini’ söyledi. Burt, ‘Cumartesi gününün Suriye’de krizin başladığı 2011 yılı Mart ayından bu yana yaşanan en kanlı gün olabileceğini’ ifade etti. Muhalif Yerel Koordinasyon Komiteleri Suriye genelinde ölü sayısının 440 olduğunu duyurudu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Daraya’da son beş günde 320 kişinin öldüğünü aktardı. Muhaliflerin iddiaları, doğrulanamadı. Birleşmiş Milletler gözlemcilerinin yayımladığı raporda, Suriye’de her iki tarafın da katliam yaptığı ancak ölümlerin çoğundan Suriye ordusunun sorumlu olduğu belirtiliyor. Suriye’nin en büyük ikinci kenti Halep’te Pazar günü de çatışmalar devam etti. (BBC Türkçe)