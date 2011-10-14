-Suriye'de 20 kişi öldü BEYRUT (A.A) - 14.10.2011 - Suriye'de güvenlik güçlerinin Devlet Başkanı Beşşar Esad karşıtlarını hedef alan operasyonlarında dün 20 kişinin öldüğü bildirildi. Merkezi İngiltere'de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemleme örgütü, ülkenin kuzeyindeki İdlib ilinin Biniş şehrinde güvenlik güçlerinin silahlı kişiler ve ordudan ayrılanlarla çatışmaya girdiğini, 10 kişinin öldüğünü belirtti. Esad karşıtı gösterilerin ilk başladığı güneydeki Dera ilinin Hara kasabasında çıkan çatışmada da 6'sı asker 9 kişinin öldüğü kaydedildi. Humus'ta ise bir askerin öldüğü ifade edildi. Öte yandan AB'nin devlet bankası Suriye Ticaret Bankası'nı yaptırımlar listesine almaya karar verdiği bildirildi. ABD bankaya Ağustos ayında yaptırım uygulamaya başlamıştı.