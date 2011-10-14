T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriye'de 20 kişi öldü BEYRUT (A.A) 

14 Ekim 2011 04:55

-Suriye'de 20 kişi öldü BEYRUT (A.A) - 14.10.2011 - Suriye'de güvenlik güçlerinin Devlet Başkanı Beşşar Esad karşıtlarını hedef alan operasyonlarında dün 20 kişinin öldüğü bildirildi. Merkezi İngiltere'de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemleme örgütü, ülkenin kuzeyindeki İdlib ilinin Biniş şehrinde güvenlik güçlerinin silahlı kişiler ve ordudan ayrılanlarla çatışmaya girdiğini, 10 kişinin öldüğünü belirtti. Esad karşıtı gösterilerin ilk başladığı güneydeki Dera ilinin Hara kasabasında çıkan çatışmada da 6'sı asker 9 kişinin öldüğü kaydedildi. Humus'ta ise bir askerin öldüğü ifade edildi.  Öte yandan AB'nin devlet bankası Suriye Ticaret Bankası'nı yaptırımlar listesine almaya karar verdiği bildirildi. ABD bankaya Ağustos ayında yaptırım uygulamaya başlamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24