Suriye'de 2 askerin şehit olduğu saldırıya karışan terörist yakalandı

ŞANLIURFA, (DHA) – SURİYE’de Zeytin Dalı Harekatı sırasında iki askerin şehit edilmesi olayına karışan YPG/PKK’lı terörist K.G., Şanlıurfa’da yakalandı.

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Cinderes bölgesinde çıkan çatışmada 2 askerin şehit edilmesi olayına karıştığı belirlenen terör örgütü PKK/YPG üyesi K.G.’nın Şanlıurfa’da gizlendiğinin bilgisini alan güvenlik güçleri harekete geçti. Söz konusu teröristin gizlediğini eve baskın yapan ekipler, K.G.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist \'silahlı terör örgütüne üye olma\', \'kasten adam öldürmek\' ve \'devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak\' suçundan tutuklandı.

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