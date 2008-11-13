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Kültür-Sanat

Suriye'de 1200 yıllık kilise

Suriye'de Dünya Mirası Listesi'ne alınan Palmira'da yapılan kazılarda 1200 yıllık bir kilise bulundu.

13 Kasım 2008 02:00

Suriye'de Dünya Mirası Listesi'ne alınan Palmira'da yapılan kazılarda 1200 yıllık bir kilise bulundu.

Palmira Tarihi Eserler ve Müzeler Dairesi Başkanı Velid El Esad, M.S. 8. yüzyıla ait kilisenin, başkent Şam'ın 245 kilometre kuzeydoğusundaki Palmira kentinde Suriyeli ve Polonyalı arkeologların yaptığı kazı sırasında bulunduğunu açıkladı.

Suriye'de bulunan en büyük kilise olduğu sanılan binanın temelinin 47'ye 27 metre genişliğinde, sütunlarının 6 metre uzunluğunda, ahşap tavanın 15 metre yüksekliğinde olduğu, kilisenin avlusunda bir amfi tiyatronun bulunduğu belirtildi.

Kilisenin kuzeyi ve güneyinde, vaftiz, dini törenler, dua ve diğer ibadetler için kullanıldığı sanılan iki odanın bulunduğu kaydedildi.

Suriye'de antik dönemin önemli dini ve ticari merkezi olan, UNESCO tarafından 1980 yılında Dünya Mirası Listesi'ne alınan Palmira, I. yüzyılın ortalarında kervanların geçiş güzergahı üzerinde, Pers İmparatorluğu ve Akdeniz kıyısındaki Romalıların ve Fenikelilerin limanları arasında, Roma İmparatorluğu kontrolünde bir şehir konumundaydı.

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