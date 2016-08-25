Suriye yüzünden Ankara ile Moskova'nın arası açılabilir mi?



Türkiye ile Rusya ve Rusya ile ABD arasında yeni bir anlaşmazlık çıkabilir. ABD Başkan yardımcısı Joe Biden'in Ankara ziyareti sırasında desteklediklerini söylediği Cerablus harekatı Rusya'nın başkenti Moskova'da derin endişeye yol açtı. Biden Suriye Kürtlerinden Fırat'ın doğusuna çekilmelerini talep etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından, 'Türk ordusunun yaptıklarına tam destek verdiklerini' söyledi. ABD gibi Rusya da Suriye'deki Kürtleri destekliyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'ye yaptığı harekâtın Şam yönetimiyle koordine edilmemiş olmasını eleştirdi. Dışişleri bakanlığı sözcüsü sivil kayıpların artmasından ve Araplarla Kürtler arasındaki etnik sürtüşmelerden endişe edildiğini belirtti.

Harekatın boyutları belli değildi

'Komersant' gazetesi Türkiye'nin askeri harekat başlatacağından en azından Rus gizli servisinin haberi olduğunu ancak harekatın boyutlarının herkesi şaşırttığını, yazdı.

Doğu Asya Bilimleri Enstitüsü'nün Rusya uzmanı Aleksander Vasilyev Deutsche Welle'ye verdiği demeçte Türkiye ile Rusya arasında gerginlik çıkacağına şimdilik ihtimal vermediğini belirtti. Vasilyev, "Türkiye Rus uçağının düşürülmesinin sonuçlarından gereken dersi aldı. Ayrıca Türkiye ikili ilişkilerin düzeltilmesine de büyük önem veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova ziyareti, Türkiye'nin ekonomik çıkarlarını ön planda tuttuğunu gösterdi. Gerginlikten Türkiye daha zararlı çıkar", dedi.

Rusya uzmanı Türk müdahalesinin Suriye'de herkesin kendi çıkarlarını kolladığını gösterdiğini söyledi. Türkiye ve ABD Kürtlerin Türkiye için tehlikeli olabilecek ölçüde batıya doğru ilerlemesini istemiyor. Rusya ise ikili ilişkilerin askıya alındığı dönemde Türkiye'yi iğnelemek için Kürtlere herkesin gözleri önünde destek verdi. İlişkilerin normalleştirilmesinden sonra Kürtlerin Türkiye ile Rusya'nın arasını açmak isteyebilecekleri de Vasilyev'in görüşleri arasında.

Beşar Esad faktörü de önemli rol oynuyor. Türkiye Beşar Esad'a sonsuza kadar tahammül etmeyeceğini duyururken, Rusya Esad'ı Suriye'nin tek meşru devlet başkanı olarak kabul ediyor. Esad'ın ordusu da sürekli olarak Rusya tarafından destekleniyor.

Türk askeri müdahalesi Rusya için tatsız bir sürpriz oldu. Aynı zamanda iki ülkenin Suriye konusundaki görüş ayrılıklarını kısa zamanda aşabileceği beklentisinin doğru çıkmadığı da anlaşıldı.