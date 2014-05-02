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Dünya
Deutsche Welle

Suriye yönetimi ile isyancılar arasında uzlaşma

Suriye yönetiminin kendisine karşı savaşan isyancılarla Humus kentinden çekilmeleri konusunda uzlaşma sağladığı ileri sürüldü.

02 Mayıs 2014 19:14


Aylardır sert çatışmalara sahne olan Suriye'nin batısındaki Humus kentiyle ilgili uzlaşma açıklaması Suriye muhalefetine yakın, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapıldı. Açıklamada, Esad yönetimi ile isyancılar arasında yapılan görüşmelerin ardından, isyancıların Humus kentinden çekilmesi konusunda uzlaşma sağlandığı vurgulandı.

Cuma gecesi yürürlüğe girmesi beklenen uzlaşma uyarınca taraflar ateşkes ilan edecek ve bu sayede isyancılar kentin tarihi semt de dahil, bütün semtlerinden çekilerek, aynı adı taşıyan vilayetin kuzeyine doğru ilerleyecek. İnsan Hakları Gözlemevi, kentte yaklaşık 1000 isyancının bulunduğunu belirtti.

Suriye'de üç yıldır süren çatışmalarda Humus kenti uzun süre isyancıların kalesi görevini görmüştü. Geçen aylardaki şiddetli çatışmaların ardından Esad birlikleri kentin kontrolünü geçici bir süre ele geçirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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