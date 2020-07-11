Suriye'ye Türkiye üzerinden insani yardıma Rusya ve Çin engeli!

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Rusya ve Çin, Batı ülkelerinin son girişimini de hiçe çıkararak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 6 ay daha Türkiye'nin iki sınır kapısından Suriye'ye insani yardım göndermesini önledi.

Birleşmiş Milletler, milyonlarca vatandaşın Türkiye üzerinden Suriye'nin kuzeybatısına gönderilen yardıma ihtiyacı olduğunu ifade etti ve bu yardımları "hayata tutunacak dal" olarak nitelendirdi. Çin ve Rusya dışındaki 13 BMGK üyesi ülke de yardımların gönderilmesi için oy kullandı.

Suriye iç savaşında Şam'ı destekleyen iki ülke, Türkiye'deki sadece bir sınır kapısından ülkeye yardım sokulmasını talep etti. Çin ve Rusya, Şam'ın insani yardımları gerekli yerlere ulaştırabileceğini ifade etti.

Günün ilerleyen saatlerin Rusya, yardım için Türkiye'den sadece bir kapının kullanılmasıyla ilgili tasarıyı BMGK'ya sundu ancak sadece 4 üyenin desteğini alabildi.

Bu vesileyle BMGK, bir hafta içinde Suriye'ye gönderilecek insani yardım konusunda 4. kez başarısız oylama yapmış oldu.

Suriye'ye yardım hatları ilk açıldığında ulaşım Ürdün ve Irak üzerinden de sağlanabiliyordu. Rusya ve Çin'in muhalefetiyle bu yollar kapatıldı.