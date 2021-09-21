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Suriye'ye geçiş yapmak isteyen araçta 32 bin mermi ele geçirildi

Aracın sürücüsü gözaltına alındı

21 Eylül 2021 11:58

Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı'nda, Suriye’ye geçiş yapmak isteyen plakası açıklanmayan bir araçta yapılan aramada 31 bin 950 tabanca mermisi ele geçirildi. Aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yapmak isteyen plakası açıklanmayan araç, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin dikkatini çekti.

 Detaylı olarak taramadan geçirilerek, aranan aracın gizli bölmelerine yerleştirilen 31 bin 950 mermi bulundu.

Mermilere el koyan ekiplerce gözaltına alınan sürücü ise sorgulanmak üzere emniyete teslim edildi.

 

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