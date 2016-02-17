Suriye yardım konvoylarına izin verdi



Birleşmiş Milletlerin abluka altındaki Suriye kentlerine insani yardım ulaştırma çalışmalarına bugün başlanması bekleniyor. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada Suriye hükümetinin yardım konvoylarının geçişine izin verdiği belirtildi.

İnsani yardımlar ilk etapta Sabadani, Madamiye ve Madaya ile IŞİD kuşatması altındaki Fuaa, Kefraya ve İslamcı terör örgütü IŞİD'in işgal ettiği topraklarda yer alan Deir El Sur'a gönderilecek. Kuşatma altındaki yerleşim bölgelerine acil yardım ulaştırılması, Münih'teki uluslararası güvenlik konferansı sırasında kararlaştırılmıştı.