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Dünya

Suriye ve sınır hattına askeri sevkiyat sürüyor (2)

SEVKİYAT SÜRÜYOR Kilis'ten Hatay'ın Suriye sınırına askeri personel ve araç sevkiyatı akşam saatlerinde de devam etti

13 Eylül 2018 21:17

SEVKİYAT SÜRÜYOR

Kilis\'ten Hatay\'ın Suriye sınırına askeri personel ve araç sevkiyatı akşam saatlerinde de devam etti. Aralarında iş makineleri de bulunan askeri konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde Hatay\'ın Hassa ilçesi yönüne ilerledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Araçların geçişi
- Zırhlı aracın tırlar ile taşınması
- Obüslerin tırlar ile taşınması
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:185 MB
 

GÖRÜNTÜ YURT HABER SIRASINA GEÇİLDİ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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