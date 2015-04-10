Suriye ve Filistin, IŞİD'e karşı birlikte hareket edecek

Suriye ve Filistin yönetimleri, büyük oranda IŞİD'in kontrolü altında bulunan Yarmuk Mülteci Kampı'yla ilgili olarak birlikte hareket etme kararı aldıklarını açıkladı. İki ülke, IŞİD'e karşı ortak bir harekat merkezi kuracak.

BBC'nin haberine göre, Filistin ve Suriye yönetimleri arasındaki anlaşma haberi, Şam'da temaslarda bulunan Filistin Kuruluş Örgütü heyetinin Suriye hükümetinden yetkililerle temaslarının ardından açıklandı.

'Bu teröristleri kamptan çıkarmanın tek yolu askeri güç kullanmak'

Filistin Yönetimi Çalışma Bakanı Ahmed Mecdalani, "Suriye hükümetiyle terör örgütü IŞİD'in Yarmuk Mülteci Kampı'ndan nasıl çıkarılacağı konusunda görüş birliğine vardık. Bu teröristleri kamptan çıkarmanın tek yolu askeri güç kullanmak" dedi.

Suriye hükümeti, kamptaki mültecilerin güvenli bir şekilde dışarı çıkabilmesini sağlamayı ve onlara kamp dışında bir yer bulmayı da kabul etti. Filistin ve Suriye yönetimlerinin vardığı anlaşmayı, Yarmuk'ta hangi grupların desteklediği ise netlik kazanmadı.Kampta, hem Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yanlısı ve hem de Esad karşıtı gruplar barınıyor.