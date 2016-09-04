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Deutsche Welle

Suriye ve AB'yi konuştular

G20 Zirvesi bugün Çin Halk Cumhuriyeti'nin Hangcou kentinde başladı. İki günlük zirve öncesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kısa süreli bir görüşme yaptı.

04 Eylül 2016 14:25


Bu yıl Çin'in ev sahipliği yaptığı dünyanın en gelişmiş 20 ekonomisini oluşturan ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını buluşturan G20 Zirvesi, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in açılış konuşmasıyla başladı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Hangcou kentindeki zirvenin ana teması “yenilikçi, canlandırılmış, bağlantılı ve kapsayıcı dünya ekonomisi" olarak belirlendi. Bu çerçevede liderler, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için kısa vadede sorunların tespiti ve uzun vadede sorunların temel nedenleriyle mücadele yollarını değerlendirecek. Zirveye Suriye ve Ukrayna'daki krizin damgasını vurması bekleniyor. Almanya'nın isteği üzerine liderlerin toplantı gündemine mevcut mülteci sorunu da alındı.

Zirveye dünyanın en gelişmiş ekonomilerine sahip G20 ülkeleriyle, ev sahibi Çin'in davet ettiği Çad, Mısır, Kazakistan, Laos, Senegal, Singapur, İspanya veTayland da yer alıyor. İki günlük zirveyi yaklaşık 5 bin basın mensubu izleyecek. Zirvenin düzenlendiği Hangcou kentinde alınan çok sıkı güvenlik önlemleri de dikkat çekti.

ABD Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Merkel de zirve için Çin'de. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı zirve öncesinde Almanya Başbakanı Merkel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili bir görüşmede bir araya geldi.

İki lider Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilk kez bir araya gelmiş oldu. İkili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Suriye, terörle mücadele ve mülteciler konusunun ağırlıklı olarak ele alındığı görüşmede Türkiye Cumhurbaşkanı, Suriye'deki krizin siyasi çözümle sonlandırılmasının önem taşıdığına dikkati çekti ve Türkiye'nin güney sınırı boyunca “terör koridoru" oluşturulmasına izin vermeyeceğini vurguladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de, Almanya'nın darbe girişimini kınadığını ve demokrasiden yana yer aldığını belirtti.

Görüşmenin detaylarıyla ilgili kapsamlı resmi bir açıklama yapılmazken, Alman makamları iki liderin “yapıcı bir görüşme” gerçekleştirdiğini vurguladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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