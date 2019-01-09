Suriye uzmanı Aydın Selcen: Suriye'de neler olacağını giden ABD değil, kalan Rusya belirler

T24

'Şirin Payzın'la Ne Oluyor?'un bugünkü konuğu, Suriye uzmanı Aydın Selcen. Selcen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından Ankara-Washington hattında yaşananları, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmeleri ve yerli basında çıkan ABD'de 'soft darbe' iddialarını yorumladı.

Selcen'in Suriye'nin geleceğine dair en çarpıcı yorumu, "Yaşanacakları giden ABD değil, kalan Rusya belirler" oldu.