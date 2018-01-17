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Suriye uyruklu kadın boğazı kesilerek öldürüldü

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, Suriye uyruklu 3 çocuk annesi kadın evinde yarı çıplak halde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu

17 Ocak 2018 18:59

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, Suriye uyruklu 3 çocuk annesi kadın evinde yarı çıplak halde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu. Boğazı kesilen göğsünde bıçak darbeleri tespit edilen kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü.
Merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi  Mahmudiye Sokak\'ta, 3 katlı binanın 2\'nci katında oturan Suriye uyruklu Fatima Khillo (33), bugün öğle saatlerinde kendisine cep telefonu ile ulaşamayan eşi Abdulrauf  Khillo tarafından evinin oturma odasında bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Fabrikada bekçi Abdulrauf Khillo\'nun haber vermesi üzerine sevk edilen polis ekipleri oturma odasında yarı çıplak olarak kanlar içeirsinde yerde yatan ve boğazı kesilen talihsiz kadının çoğu göğsünde olmak üzere vücudunda 6 bıçak darbesi tespit etti. Polis olay yerinde cinayette kullanıldığı sanılan iki bıçak ele geçirdi.
Çocuklarından ikisinin mobilya atölyesinde birinin ise kuaförde çalıştığını söyleyen Abdulrauf Khillo, sabah eşi tarafından bekçi olarak çalıştığı fabrikaya uğurlandığını telefon ile kendisine ulaşamayınca  komşularına telefon açtığını belirtip, \"Eşime komşum da ulaşamadı. Öğle vardiyasında eve geldim ve cansız bedeni ile karşılaştım\" dedi.
Cinayetle ilgili soruşturmaya başlandı. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırılacak. Polis, evde ele geçirilen bıçaklardaki parmak izini araştırırken çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor.

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