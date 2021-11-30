Suriye Uluslararası İş Derneği Başkanı Osman: Türkiye'de işsizlik yok, iş beğenmezlik var

Suriye Uluslararası İş Derneği Başkanı Mahmut Osman, "Türkiye'de işsizlik yok. İş beğenmezlik var. Biz parayla ilan veriyoruz, her yere ilan veriyoruz nitelikli, yetişmiş eleman bulamıyoruz. Yok… Türk de yok yabancı da yok. Ha kim var? İşini daha iyi konuma yükseltmek isteyen, daha iyi şartlarda iş arayanlar geliyor" açıklamasını yaptı. "Bazı muhalefet partileri iktidara gelmeleri halinde Suriyelileri kendi rızalarıyla ülkelerine göndereceklerini söylüyor. Suriye ile barışılsa bile Suriyeliler döner mi?" sorusuna, "Dönerler mi o başka ama gönderebilirler mi hayır gönderemezler. Güçleri varsa göndersinler bakalım" yanıtını verdi.

Celal Yıldırım'ın başkanlığını yaptığı Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı'nın (TÜSES) "Göçün Ekonomi Politiği" konulu toplantısı geçen 27 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da Taksim'deki Point Otel'de yapıldı.

Toplantıya özel konuk olarak davet edilen Türkiye merkezli Suriye Uluslararası İş Derneği Başkanı Mahmut Osman, Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'in sorularını yanıtladı.

Bazı Türk iş insanları şöyle bir iddiada bulunuyor... "Türkiye'de şu an yabancı işçiler olmazsa üretim çöker çünkü bizim insanlarımız iş beğenmiyor, üretimi yabancı işçiler ayakta tutuyor" diyorlar. Sizin böyle bir gözleminiz var mı?

Türk iş piyasasında yaklaşık 30 seneden fazla tecrübem var. Gerçekten de Türkiye'de bu gerçeği kimse görmek istemiyor. Türkiye'de işsizlik yok. İş beğenmezlik var. Biz parayla ilan veriyoruz, her yere ilan veriyoruz nitelikli, yetişmiş eleman bulamıyoruz. Yok… Türk de yok yabancı da yok. Ha kim var? İşini daha iyi konuma yükseltmek isteyen, daha iyi şartlarda iş arayanlar geliyor. Ama 'ben işsizim, işsiz kaldım' diyen Türkiye'de şu anda ne yabancı ne Türk var. Varsa bana gelsin. Adam gidiyor İŞKUR'a kayıt yaptırıyor sonra iş teklifi gelince şu şöyledir bu böyledir diyerek beğenmiyor. Hele hele iyi yetişmiş elemansa usta, tezgahtar konumundaysa bunlar yok. Gerçekten yok. Yabancı da yok, Türk de yok.

Yani yabancılarda mı iş beğenmemeye başladı diyorsunuz?

Bazı iş şartlarını iyileştirmek isteyen olabiliyor ama o da çok ender vakalar. Şayet olursa. Şu anda tornacı, frezeci gibi başka yetişmiş eleman gerçekten çok ciddi sıkıntı var. Yerli de yok, yabancı da yok. Dolayısıyla bu geldi benim iş fırsatımı aldı götürdü öyle bir gerçeğe yansıyan, dayanan durumu yoktur. Yani çalışmak isteyene iş var, bunu demek istiyorum. Türkiye'de iş yapma şartları var, rahat bir şekilde. Çalışmak isteyen herkese yetecek iş var.

"Suriyeliler de artık istikrarlı, sigortalı, uzun vadeli iş istiyor"

Suriyeliler ilk geldiklerinde o günkü koşullarda daha zor şartlarda çalıştılar. Artık Suriyeli işçiler de daha mı seçiciler? Daha mı çok haklarını istiyorlar?

Türk toplumunu Türkiye'deki iş şartlarını daha iyi tanımaya başladılar. Tabii tanıdıktan sonra öyle kısa vadeli, yevmiyeci iş istemezler, uzun vadeli iş isterler. İstikrarlı, sigortalı bir iş isterler. Çalışma izni isterler. Yani bunlar onların doğal hakları. Türkiye'yi tanıdıktan sonra bunlar normal.

"Güçleri varsa göndersinler bakalım"

Türkiye siyasetinde çok sık konu oluyor. Bazı muhalefet partileri iktidara gelmeleri halinde Suriyelileri kendi rızalarıyla ülkelerine göndereceklerini söylüyor. Suriye ile barışılsa bile Suriyeliler döner mi?

Dönerler mi o başka ama gönderebilirler mi hayır gönderemezler. Güçleri varsa göndersinler bakalım. Karşılarında çok ciddi bir Türk iş adamı, Türk insanı duracaktır. Kardeşim sen benim işimi bozuyorsun, nereye gönderiyorsun, kimi gönderiyorsun? Kamplarda kalan birileri varsa belki onları gönderebilirler normal ama iş yapan, şu an iş pozisyonda mimar olsun, mobilyacı olsun bilhassa ara elaman dediğimiz usta konumunda olan insanlara gelecek iktidar baskı yapmaya kalkarsa karşılarında Türk iş insanlarını bulacaktır.