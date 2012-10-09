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Dünya

Suriye Ulusal Konseyi lideri Suriye'ye mi sızdı ?

Seyda, Özgür Suriye Ordusu'na bağlı, şehirdeki muhalif askeri konseyin düzenlediği bir toplantıya katıldı

09 Ekim 2012 01:20

Suriye Ulusal Konseyi lideri Abdülbasit Seyda’nın, içsavaşın başlamasından bu yana ilk kez Suriye’ye sızdığı iddia edildi.

Fransız Le Monde gazetesinin internet sitesi, Suriye Ulusal Konseyi’nin (SUK) Kürt kökenli lideri Abdülbasit Seyda'nın, bugün Suriye'ye girdiğini yazdı. Konsey yöneticilerinden Georges Sabra'nın verdiği bilgiye göre Seyda bugün Türkiye sınırından Suriye'ye girdi ve öğleden sonra İdlib'e ulaşarak burada, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı, şehirdeki muhalif askeri konseyin düzenlediği bir toplantıya katıldı.

Seyda'nın bu akşam, aynı yoldan geri dönerek Türkiye'ye sınırından içeri girmesi öngörülüyor.

Abdülbasit Seyda'nın bu ziyareti, ÖSO ile SUK arasında bir süredir gevşeyen ilişkilerin yeniden sıkılaştırılması anlamına gelecek. Haber doğrulandığı takdirde, isyanın başlamasından bu yana ilk kez bir SUK başkanı, Suriye'ye sızmış olacak.

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