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Dünya

Suriye: Ülkemize girecek yabancı askerler tabutta geri döner

"Akıl ve mantık, Suudi askerlerinin Suriye'de bulunması fikrinin ihtimal dışı olduğunu gösteriyor ama çılgın Suudi liderliğiyle hiçbir şey ihtimal dışı değil."

07 Şubat 2016 10:22

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, yabancı kara birliklerinin ülkesine girmesi halinde, "tahta tabutlarda" geri döneceklerini söyledi.

Başkent Şam'da bir basın toplantısı düzenleyen Muallim, hiçbir yabancı ülkenin kendilerinin onayı olmadan Suriye'ye asker gönderemeyeceğini belirtti.

BBC Türkçe'deki habere göre, Muallim, böylesi bir gelişmeyi saldırganca bir eylem olarak kabul edeceklerini vurguladı.

Suudi Arabistan daha önce Suriye'ye asker göndermeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Muallim ise "Kimsenin Suriye'ye saldırabileceğini ya da Suriye'nin egemenliğini ihlal edeceğini düşünmesin. Çünkü sizi temin ederim ki, saldırganlar ülkelerine tahta bir tabutta döner. İster Suudi olsunlar, ister Türk" dedi.

Suriye Dışişleri Bakanı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Normal akıl ve mantık, Suudi askerlerinin Suriye'de bulunması fikrinin ihtimal dışı olduğunu gösteriyor ama çılgın Suudi liderliğiyle hiçbir şey ihtimal dışı değil."

 

'Türkiye ve Ürdün, Suriye sınırlarını kapatmalı'

 

Velid Muallim basın toplantısında Cenevre'de başlayan ve ilerleme sağlanamadığı için ara verilen barış görüşmelerine de değindi.

Muallim, görüşmelere ön koşul olmaksızın katıldıklarını ve hiçbir ön koşulu da kabul etmeyeceklerini söyledi.

Suriyeli bakan ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, "Türkiye ve Ürdün, Suriye ile olan sınırlarını kapatmadıkça ateşkes mümkün değil" görüşüne de katıldığını kaydetti.

Son aylarda birçok bölgede ilerleyişini sürdüren Suriye ordusu, Rus savaş uçaklarının da desteği ile Pazartesi günü Halep'in kuzeyinde büyük bir harekat başlatmıştı.

Operasyonda bazı köyler geri alınırken, muhaliflerin Türkiye'den ikmal yolları da kesilmişti.

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