Suriye: Türkiye'den sızan teröristler öldürüldü

T24

Devlet ajansı SANA'da yer alan habere göre, İdlib'de Suriye güvenlik güçlerinin Türk sınırından sızmaya çalışan silahlı bir terör grubuna yardım etmeye çalışan bir terör grubuyla çatışmaya girdiği belirtildi.SANA'nın Suriye ordusu kaynaklarına dayandırdığı haberinde, silahlı grubun bazılarının öldürüldüğü bazılarının ise yaralı olarak kaçtığı vurgulandı. Silahlı grubun yanındaki askeri üniforma, cep telefonları, sahte kimlik, silah ve mühimmata el konulduğu belirtildi.Haberde silahlı grubun bazı elemanlarının Türkiye topraklarına doğru kaçtığı iddia edilerek, ele geçirilen teçhizatlarla Suriye topraklarında saldırı ve katliam planlandığı savunuldu.Arap Birliği gözlemcilerinden 10 kişilik bir heyet bugün İdlib kentinde incelemelerde bulunuyor.Humus'ta petrol boru hattına saldırıResmi haber ajansı SANA'da yer alan başka bir haberde de, terörist grupların Humus kentinde bir petrol boru hattına saldırıda bulunduğu belirtildi. Rastan bölgesindeki petrol boru hattı daha önce defalarca saldırıya uğramıştı.