T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriye: Türkiye'den sızan teröristler öldürüldü

Şam yönetimi, Türkiye sınırından Suriye'ye sızmaya çalışan bir grup silahlı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

27 Aralık 2011 02:00

T24 - Şam yönetimi, Türkiye sınırından Suriye'ye sızmaya çalışan bir grup silahlı teröristin öldürüldüğünü açıkladı. 

2 gemici öldü

Devlet ajansı SANA'da yer alan habere göre, İdlib'de Suriye güvenlik güçlerinin Türk sınırından sızmaya çalışan silahlı bir terör grubuna yardım etmeye çalışan bir terör grubuyla çatışmaya girdiği belirtildi.

SANA'nın Suriye ordusu kaynaklarına dayandırdığı haberinde, silahlı grubun bazılarının öldürüldüğü bazılarının ise yaralı olarak kaçtığı vurgulandı. Silahlı grubun yanındaki askeri üniforma, cep telefonları, sahte kimlik, silah ve mühimmata el konulduğu belirtildi.

Haberde silahlı grubun bazı elemanlarının Türkiye topraklarına doğru kaçtığı iddia edilerek, ele geçirilen teçhizatlarla Suriye topraklarında saldırı ve katliam planlandığı savunuldu.

Arap Birliği gözlemcilerinden 10 kişilik bir heyet bugün İdlib kentinde incelemelerde bulunuyor.


Humus'ta petrol boru hattına saldırı

Resmi haber ajansı SANA'da yer alan başka bir haberde de, terörist grupların Humus kentinde bir petrol boru hattına saldırıda bulunduğu belirtildi. Rastan bölgesindeki petrol boru hattı daha önce defalarca saldırıya uğramıştı.





ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24