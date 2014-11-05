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Dünya

Suriye: Türkiye ile savaş halindeyiz

Suriye'den ABD ve Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi

05 Kasım 2014 11:50

Suriye Ulusal Uzlaşı Bakanı Ali Haydar"Amerika Suriye'nin Noel Babası değil, Türkiye ile de savaş halindeyiz ve bunu herkes biliyor" diye konuştu. 

 

CNN Türk'te yer alan habere göre Haydar'ın açıklamaları şöyle:

"Amerika'nın dost olduğunu kim söyledi? Şu anda ortak çıkarlar olabilir ama bu dost olduğumuz anlamına gelmiyor. Amerika Suriye halkının Noel Babası değil. Amerika şu ana kadar Suriye halkının düşmanı oldu. Amerika'nın hedef ve stratejileri değişmedi, dolayısıyla bizim halen düşmanımız. Türkiye'nin pozisyonu sorgulanamaz bile... Krizin başından beri kınadık. Şu anda Türkiye ile savaş halindeyiz. Herkes de bunu biliyor."

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