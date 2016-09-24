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Suriye: Türkiye acilen topraklarımızı terk etmeli!

Fırat Kalkanı operasyonu 32. gününe girdi

24 Eylül 2016 22:05

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, New York'daki BM Genel Kurul Toplantılarında Türkiye'nin Suriye'de düzenlediği Fırat Kalkanı Operasyonu'nun sınır Suriye'nin toprak bütünlüğüne yapılan bir tecavüz olduğunu söyleyerek Türkiye'nin acilen Suriye topraklarından çıkması gerektiğini söyledi.

Sputnik’te yer alan habere göre,  Mualllim, Şam Yönetimi'nin Cenevre'de imzalanan ateşkes anlaşması ve göz barış görüşmelerine bağlılığını yineleyerek BM gözetiminde tüm yükümlülüklere uyulacağını bir kez daha taahhüt etti.

Dışişleri bakanı ayrıca ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyonun Deyr Ez Zor'daki Suriye ordusu askerlerini vurmasının da ABD ile IŞİD arasıdaki gizli bir işbirliğinin göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

 

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