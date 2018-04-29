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BBC Türkçe

Suriye: Türk savaş uçakları saldırırsa düşürmeye hazırız

Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı, Türk savaş uçaklarının Suriye’de saldırıya geçmesi durumunda, ülkenin hava savunma sistemlerinin Türk uçaklarını düşürmeye hazır olduğunu söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı, Türk savaş uçaklarının Suriye'de saldırıya geçmesi durumunda, ülkenin hava savunma sistemlerinin Türk uçaklarını düşürmeye hazır olduğunu söyledi.

Suriye devlet televizyonuna konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdad, Afrin'e düzenlenecek herhangi bir operasyonun da 'saldırı eylemi' olarak algılanacağını ifade etti.

Mekdad, "Türkiye hükümetini bu yönde bir adım atmamaları konusunda uyarıyoruz" dedi.

Suriye'nin Lazkiye kentinde Rusya'nın konuşlandırdığı S-400 füze bataryaları, ülkedeki hava savunma sisteminin temelini oluşturuyor.

Ankara, Afrin'deki gelişmelerin ve ABD'nin bölgede atmayı planladığı adımların Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından tehdit olduğunu vurgulayarak Afrin'e yönelik operasyonun kısa süre içerisinde başlatılacağını ifade ediyor.

sınır güvenlik güçleri
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