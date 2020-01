Suriye toplantısından sonuç çıkmadı

İsviçre'nin Lozan kentinde dün yapılan toplantının amacı Suriye'de çatışan tarafların ateşkese uyması için gerekli adımların atılması ve krizin siyasi çözümünün yeniden başlatılması için ön koşulların oluşturulmasıydı.

Ancak başta ABD ve Rusya'nın yanı sıra Türkiye, Suudi Arabistan, İran, Katar, Ürdün, Mısır ve Irak dışişleri bakanlarını biraraya getiren ve yaklaşık beş saat süren toplantıda somut ilerleme sağlanamadı. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry bugün de İngiltere'nin başkenti Londra'da Avrupalı dışişleri bakanlarıyla Suriye'deki durumu görüşecek.

Rusya haber ajansları Dışişleri Balkanı Sergey Lavrov'a dayandırdıkları haberlerinde, Lozan'daki toplantıda aralarında Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve İran'ın da bulunduğu ülkelerin Suriye'de savaşın sona erdirilebilmesi için siyasi sürecin bir an önce başlatılmasını istediklerini duyurdu. Lavrov'un ayrıca, "toplantıda mevcut durumu gerçekten etkileyebilecek birkaç önerinin gündeme taşındığını" kaydettiği belirtildi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de toplantıda ateşkes için "yeni fikirlerin" masaya yatırıldığını söyledi.

Çavuşoğlu: Bombalamaların durması gerekiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, toplantıda Halep'te ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması konusunu değerlendiklerini kaydetti. Çavuşoğlu, "Uluslararası Suriye Destek Grubu toplantısı olmadığı için bir karar çıkmadı. Farklı görüşler tabi olabilir. Biz Türkiye olarak özellikle ateşkesin sağlanması ve siyasi çözüme varan bir süreçte hangi adımların atılması konusunda fikirlerimizi net bir şekilde paylaştık. Her şeyden önce bombalamaların ve her türlü saldırıların da bir an önce durması ve gerçek anlamda çatışmaların durdurulması gerekiyor." dedi.

Avrupalı bakanlar Suriye'yi görüşüyor

Lozan'daki toplantının ardından bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da da Suriye'deki savaş masaya yatırılacak. Londra'daki toplantıya İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ev sahipliği yapıyor. Toplantıya Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ve Almanya ile İtalya delegasyonu katılacak. Görüşme öncesi yapılan açıklamada toplantıda Suriye'ye insani yardımların ulaştırılabilmesi için çatışmaların azaltılması konusunda atılabilecek adımların ele alınacağı belirtildi.

Toplantının akabinde, dışişleri bakanları Kerry ve Johnson'ın ortak bir açıkla yapması planlanıyor.

