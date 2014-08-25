Suriye IŞİD'e karşı Batı'yla işbirliğine hazır

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, ülkesinin IŞİD'e karşı, bölgesel ve uluslararası alanda işbirliğine hazır olduğunu kaydetti. Muallim, terörizme karşı işbirliği sağlanması için belirli şartların sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Velid Muallim, terörizme karşı işbirliği sağlanması için uluslararası toplumun Suriye'nin bağımsızlığını ve Şam yönetimini tanıması gerektiğine dikkat çekti. Muallim ayrıca devlet sınırları içinde düzenlenecek hava saldırılarının Şam yönetimiyle koordine edilmesi gerektiğini aksinin ‘saldırı’ olarak kabul edileceğini ifade etti.

Muallim aynı zamanda, terörle mücadele kapsamında, komşu devletlerin gizli servis bilgilerini de Şam yönetimiyle paylaşması gerektiğini kaydetti.

Muallim, yabancı bir basın mensubunun, uluslararası işbirliğinin İngiltere ve ABD'yi kapsayıp kapsamadığı sorusuna evet cevabını verdi. Batı, Beşar Esad yönetimine, karşı bir tutum sergiliyor. Ancak kısa süre önce Kuzey Irak'ta Irak Şam İslam Devleti örgütüne hava saldırıları düzenleyen ABD, Suriye'de örgüte karşı hava saldırılarının olasılıklar arasında olduğunu açıklamıştı.

'İnsanlık suçu işliyorlar'

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay, pazartesi günü Cenevre'de yaptığı açıklamada Irak Şam İslam Devleti örgütünün, kapsamlı etnik ve dini katliamlarla insanlık suçu işlediklerini ifade etti.

Pilay, örgütün etnik temizliğinden en fazla Ezidi ve Hristiyanların zarar gördüğünü ve örgütün, insan ticareti, kölelik, çocuk askerler ve tecavüz gibi eylemlerinin insanlık suçu olduğuna dikkat çekti. Pilay, örgütün aynı zamanda Irak ve Suriye'deki kültürel mirası yok ettiklerini ifade etti.