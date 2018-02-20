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Dünya
Deutsche Welle

Suriye televizyonu: Rejim yanlısı güçler Afrin'e girdi

Suriye devlet televizyonu, hükümet yanlısı milislerin Afrin bölgesine girdiğini öne sürdü. Haberde, milisleri taşıyan araçların YPG kontrolünde olduğu iddia edilen güvenlik noktasından geçtiği belirtildi.

20 Şubat 2018 20:57

Suriye'de hükümet yanlısı güçlerin, YPG kontrolündeki Afrin bölgesine girdiği bildirildi.

Suriye devlet televizyonu, kamuflaj kıyafetli ve silahlı kişileri taşıyan yaklaşık 20 araçlık konvoyu, Kürtlerin kontrolündeki bir güvenlik noktasından geçerken görüntüledi. Suriye bayrakları sallayan milislerin zafer işareti yaptığı görüldü.

Rejim müttefiki Hizbullah'a bağlı askeri medya birimi, Halep'ten yola çıkan milislerin, Nubul köyünün kuzeyindeki El Ziyara geçiş noktası üzerinden Afrin'e girdiğini duyurdu.

Rejim yanlısı milislerin Afrin bölgesine girdiğini bildiren bir diğer kaynak da Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi oldu. Gözlemevi direktörü Rami Abdül Rahman milislerin sayısını "yüzlerce" olarak tanımladı.

Erdoğan: Afrin'in şehir merkezi kuşatılacak

Suriye resmi haber ajansı SANA dün, "Halk Güçleri" olarak tanımladığı bu milislerin, TSK'nın 20 Ocak'tan beri sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda "bölge halkına yardım ve destekte bulunmak üzere" Afrin'e gideceğini bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, "önümüzdeki günlerde çok daha hızlı bir şekilde Afrin şehir merkezinin kuşatmasına geçileceğini" ve böylece "şehre gelen yardımların önünün kesileceğini" ve kimsenin YPG ile "pazarlık yapabilme imkânı kalmayacağını" söylemişti.

Türkiye'nin Afrin'deki YPG güçlerine karşı düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı birinci ayını doldururken, Esad yanlısı milislerin Afrin'e girerek Türkiye'ye karşı YPG ile işbirliği yapacağı iddialarından ötürü bölgede tansiyon daha da yükselmişti.

DW,rtr/CÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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