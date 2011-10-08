-Suriye sınırını Türk vatandaşlarına kapattı NUSAYBİN (A.A) - 08.10.2011 - Suriye, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Nusaybin Sınır Kapısı'ndan Türk vatandaşlarının Suriye'ye girmesine izin vermiyor. Nusaybin Kaymakamı Murat Girgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşamdan bu yana Suriye tarafında yaşanan olaylardan dolayı bugün Nusaybin Sınır Kapısı'ndan Türk vatandaşlarının Suriye yetkililerince Suriye tarafına geçişine izin verilmediğini söyledi. Suriye'ye geçmek için sınır kapısına gelenler, Suriye tarafından görev yapan yetkililer tarafından geri gönderildi.