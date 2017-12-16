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Suriye sınırından kaçak geçmek isteyen 1070 kişi yakalandı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)- GENELKURMAY Başkanlığı, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yolla geçiş yapmak isteyen 1070 kişinin yakalandığını bildirdi

16 Aralık 2017 17:47

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)- GENELKURMAY Başkanlığı, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yolla geçiş yapmak isteyen 1070 kişinin yakalandığını bildirdi.
Genel Kurmay Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, yakalanan şahıslarla birlikte bir adet araç ve 160 paket sigara ele geçirildiği de belirtildi. Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından dün,  Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 1070 şahıs ve Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan dört şahıs yakalanmıştır. Bu müdahaleler sonucunda, bir adet araç,160 paket sigara ele geçirilmiştir.”

 

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