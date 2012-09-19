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Yaşam

Suriye sınırındaki yangın Türkiye'ye sıçradı

Suriye'nin Lazkiye kentinde çıkan orman yangını Türkiye'ye de sıçradı.

19 Eylül 2012 23:00

 

Suriye'nin Lazikiye kentine bağlı Kulcuk köyünde çıkan yangının, Hatay'ın Yayladağı ilçesine de sıçradığı bildirildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, Lazkiye kentine bağlı Kulcuk köyü yakınlarında çıktı.

Türkiye sınırına 500 metre mesafede çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler, Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınırından Türkiye'ye sıçradı.

Halen devam eden yangına, bir helikopter ve bölgede hazır bekleyen çok sayıda arazöz ile müdahale edildiği bildirildi.

 

Bodrum'da 10 hektar zeytinlik kül oldu

 

Bir yangın haberi de Muğla'nın Bodrum ilçesinden geldi.

Ortakent Yahşi beldesi Yakaköy mevkisindeki zeytinlikte belirlenemeyen bir nedenle çıkan ve makilik alana da sıçrayan yangında yaklaşık 10 hektarlık bir alan zarar gördü.

 

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