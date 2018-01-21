Suriye sınırındaki Reyhanlı'ya roket atıldı; 1 ölü, 4'ü ağır 37 yaralı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik "Zeytin Dalı" harekâtı sürerken, Afrin'den Hatay'ın Reyhanlı ilçesine roketli saldırı düzenlendi. Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi saldırıda 1 Suriyelinin öldüğünü açıkladı. Hatay Valisi ise yaralı sayısını 4'ü ağır 37 olarak bildirdi.

Alınan ilk bilgiye göre, ilçeye bağlı Rıfat Bahadırlı Caddesi üzerindeki bir ev ile Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iş yerine Suriye tarafından ateşlendiği belirtilen iki roket isabet etti. Aynı dakikalarda Tayfur Sökmen Caddesi'ne de roket isabet etti.

Belediye Başkanı: 1 kişi öldü 32 yaralı var

Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi roketli saldırıyla ilgili konuştu.

NTV canlı yayınında konuşan Şanverdi, “1 Suriyeli vatandaş hayatını kaybetti. 32 yaralımız var. İkisi ağır yaralı” dedi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliği aldı.

Dün akşam da Suriye’deki PKK/PYD terör örgütü tarafından Kilis kent merkezi hedef alınarak 4 roket atılmıştı. Roketlerin isabet ettiği evlerde bir kişi yaralanırken, iş yeri ve evler ile çevresindeki araçlarda büyük hasar oluştu.

Hatay Valisi: 4'ü ağır 37 yaralı

Hatay Valisi Erdal Ata, Reyhanlı'ya atılan 4 roket sonrası 4'ü ağır 37 kişinin yaralandığını söyledi.

Akşam saatlerinde Reyhanlı'ya 3 roket daha atıldığı öğrenildi. Gün içinde aynı bölgeye 3 roket daha atılmıştı. Olay yerine ambulans ve polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay Valisi, gün içinde Reyhanlı'ya 4 roket atılması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 4'ü ağır 37 kişinin yaralandığını açıkladı.