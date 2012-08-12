Suriye sınırındaki orman yangını Türkiye'ye sıçradı

İç savaşın yaşandığı Suriye'nin Kesep Sınır Kapısı yakınlarında orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede genişleyen yangın, Hatay'ın Yayladağı Sınır Kapısı yakınlarında Türkiye tarafına sıçradı.
İki gündür silah ve top seslerinin duyulduğu Kesep Sınır Kapısı yakınlarındaki ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı.
Kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu ormanlık alanda rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede genişledi.
Yangın Kesep Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yayladağı Sınır Kapısı yakınlarından Türkiye tarafına sıçradı.
Yayladağı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangının söndürülmesi için alarma geçip çalışma başlattı.
Güvenlik nedeniyle alevlerin ulaştığı Yayladağı sınırı kapatıldı.
Alevler gümrük binasını sardı. Yetkililer yangına müdahale ediyor.