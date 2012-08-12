T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suriye sınırındaki orman yangını Türkiye'ye sıçradı

İki gündür silah ve top seslerinin duyulduğu Kesep Sınır Kapısı yakınlarındaki ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı

12 Ağustos 2012 18:12

İç savaşın yaşandığı Suriye'nin Kesep Sınır Kapısı yakınlarında orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede genişleyen yangın, Hatay'ın Yayladağı Sınır Kapısı yakınlarında Türkiye tarafına sıçradı.
 
İki gündür silah ve top seslerinin duyulduğu Kesep Sınır Kapısı yakınlarındaki ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı.

Kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu ormanlık alanda rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede genişledi.

Yangın Kesep Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yayladağı Sınır Kapısı yakınlarından Türkiye tarafına sıçradı.

Yayladağı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangının söndürülmesi için alarma geçip çalışma başlattı.

Güvenlik nedeniyle alevlerin ulaştığı Yayladağı sınırı kapatıldı.

Alevler gümrük binasını sardı. Yetkililer yangına müdahale ediyor.

ETİKETLER

suriyeyangıntürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

Saadet Partisi Libya Tezkeresi için kararını açıkladı...

Akşener açıkladı; İyi Parti Libya Tezkeresi'ne 'hayır' oyu verecek...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24