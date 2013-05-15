Suriye sınırındaki operasyonda askerler gözaltına alındı

Şanlıurfa'da, dün Suriye sınırındaki köylerde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, aralarında uzman çavuş, er, İl Genel Meclis üyesi ile muhtarın da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Olayda çok sayıda gömülü olarak saklanan kalaşnikof tipi tüfek ele geçirildi

Doğan Haber Ajansı'ndan, Ali Leylak ev Ömer Şulul'un haberine göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iç karışıklığın sürdüğü Suriye'den; uyuşturucu, çay, sigara ve diğer malzemelerin Akçakale sınırından kaçak olarak Türkiye'ye getirildiği bilgisine ulaştı. Polisin uzun süren takibi sonunda, kaçak malzemelerin sınır hattına yakın noktadaki köylerin bulunduğu bölgelerden geçirildiği ve bazı askerlerin de bundan haberdar olduğu saptandı.

Yapılan araştırmaların tamamlanması ve şüphelilerin kimliklerinin saptanmasının ardından dün 500 asker ve polisin katılımıyla Suriye sınırındaki Buket, Mil, Deniz ve İncedere köylerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda; ev ve depo olarak kullanılan ahırlar didik didik arandı. Aramalar sırasında İncedere Köyü'nde bulunan bir evin bahçesinde kabarık olmasıyla dikkat çeken ve güvenlik güçlerince kazılan toprağın altından 4 uzun namlulu kalaşnikof tüfek ele geçirildi. Yapılan aramalarda ayrıca; 2 el bombası, 2 el bombası fünyesi, 156 tabanca mermisi, 102 kalaşnikof fişeği, dürbün, el telsizi, 100 paket kaçak sigara, 40 gram esrar, 40 bin dinar, 16 ülkenin örnek paraları ile 4 sahte para yapımında kullanılan turnusol kağıdı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere güvenlik güçleri tarafından el konulurken, operasyon kapsamında 2 uzman çavuş, 2 er, 1 muhtar ile 1 il genel meclis üyesinin de bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınmalarının ardından Şanlıurfa'ya getirilen şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde sorgulamalarına devam ediliyor.