Suriye sınırındaki köylüler endişeli

Türkiye'nin sınıra yakın yerlerinde, Bayırbucak Türkmenlerine yönelik hava ve kara destekli Esad güçlerinin Ruslarla birlikte yaptığı saldırılar köylüleri tedirgin ediyor. Bombalı saldırılardan dolayı evlerinde oturamaz hale geldiklerini belirten köylüler, endişeli olduklarını söylüyor.

Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre, Hatay’ın Yayladağı ilçesine bağlı Yeditepe ve Çandır köylerinde yaşayanlar, büyük korku yaşadıklarını anlatırken sabah namazı sırasında bombalı saldırıların başladığını anlatıyor. Suriye'de rejim askerleri tarafından Türkmenlere yönelik top atışları karşısında çok tedirgin olduklarını belirten Peri Yetim, bomba seslerinden evlerinin titrediğini vurguladı. Korku ile uyuduklarını anlatan Yetim, "Top sesleri karşımızdan geliyor. Duyuyoruz ve korkumuzdan yatamıyoruz." dedi.

Suriye'nin Bayırbucak Türkmenlerine yönelik saldırıları sürerken Türkiye'nin sınıra yakın köyü Çandır'da hayat devam ediyor. Berberde traş olurken konuşan Çandır köyünün Eski Muhtarı Bekir Altaş, "Gece gündüz yatamıyoruz. Sanki bizi vuracaklar. Aynı köy de vuruluyor gibi. Bugün sabah erkenden kalktık, yataktan düştük. Top sesleri sabahtan beri devam ediyor." dedi.

82 yaşındaki Mehmet Aslan, "Rusya'nın bizim topraklarımızda ne işi var. Türkmenleri ne hakla vuruyor. Rusya nerede Türkiye nerede. Biz sınırımızı korumaya mecburuz." diye konuştu. Sınıra sıfır noktadaki bomba ve top seslerinin duyulduğu Çandır köyünde yaşayan Hamza Dağcı, "Bombalamalardan büyük endişe duymaktayız. Köyümüz çok yakın olduğundan çok çekiniyoruz ve korkuyoruz. Bombalar hemen yanı başımızda patlıyor. Bize de sıçrar diye endişe altında kalıyoruz." diye konuştu.

Bombalamalardan dolayı dışarı çıkmaya korktuğunu anlatan köylü kadınlardan Necla Dağcı, Müslümanların ölmesini istemediklerini, Türkmenlerin kardeşleri olduğunu dile getirdi. Bu arada, Esad güçleri ile Türkmenler arasındaki çatışma sesleri Yayladağı'ndan da duyulmaya devam ediyor.