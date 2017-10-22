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Suriye sınırında zırhlı araç devrildi: 8 asker yaralı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- SURİYE sınırında devriye gezen zırhlı aracın kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 asker yaralandı

22 Ekim 2017 14:52

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- SURİYE sınırında devriye gezen zırhlı aracın kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 asker yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kilis\'in Suriye sınırında meydana geldi. 2’nci Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı Şehit Mehmet Hudut Karakolu sorumluluk bölgesindeki sınır hattında devriye gezen zırhlı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp eğimli arazide devrildi. Kazada zırhlı araçta bulunan 8 asker, yaralandı. Yaralı askerler, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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