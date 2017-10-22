Suriye sınırında zırhlı araç devrildi; 8 asker yaralı

Suriye sınırında devriye gezen zırhlı aracın kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 asker yaralandı.
DHA'nın haberine göre 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Şehit Mehmet Hudut Karakolu sorumluluk bölgesindeki sınır hattında devriye gezen zırhlı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada zırhlı araçta bulunan 8 asker, yaralandı. Yaralı askerler, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.