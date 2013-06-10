Suriye sınırında yine gerginlik

Genelkurmay Başkanlığı önceki gün Suriye sınırındaki hudut karakolu bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerine kaçak olarak sınırı geçmeye çalışan kişilerce ateş açıldığını duyurdu.

Açıklamaya göre; önceki gün saat 03:45'te Türkiye-Suriye sınırında Oğulpınar hudut karakolu bölgesinden Türkiye'ye girmek isteyen 100 kişilik gruba engel olmak için güvenlik güçleri tarafından havaya uyarı amaçlı ateş edildi.



Grup, yanlarındaki bidonları bırakarak kaçtı.

Geri dönerek güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulunan grup, kısa süreli arbedenin ardından tekrar Suriye tarafına kaçtı. Bu sırada Suriye istikametinden güvenlik güçlerine doğru 20 el ateş edildi.

Ayrıca şehit üsteğmen Demirbüken hudut karakolu bölgesinde de Türkiye tarafına geçmeye çalışan silahlı 4 kişi, uyarı atışı yapan askerlere ateş açarak karşılık verdi.