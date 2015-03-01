Suriye sınırında patlama: 2 ölü 8 yaralı

Suriye’de Sarmada ilçesinde bir benzin istasyonu yakınlarında bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 2 kişi öldü 8 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İdlib’e bağlı Sarmada ilçesinde bir benzin istasyonu yakınlarında bomba yüklü aracın patlaması sonucu 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yaralıların bazılarının çevredeki sahra hastanesinde tedavi altına alındığı durumu ağır olan 4 yaralının da Hatay’daki çeşitli hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Bomba yüklü aracın patlama sesi Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan da duyuldu.