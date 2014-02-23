Suriye sınırında bomba yüklü araç patladı; 12 ölü, 65 yaralı!

Suriye’nin Türkiye sınırındaki İdlib kentine bağlı Atme kasabasında bir hastane binasının dışında bomba yüklü araç patladı. Patlamada 12 kişinin öldüğü 65 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib kentine bağlı Atme kasabasında bir hastane binasının dışında bomba yüklü araç patladı. Patlamada ölü ve yaralıların olduğu söylenirken Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nden ambulanslar yaralıları almak için Suriye tarafına geçti.

Patlama, sabah saat 09.30 sıralarında Reyhanlı İlçesi Bükülmez Köyü’nün karşısında bulunan Atme Kasabası’ndaki bir hastanenin yakınlarında meydana geldi. Şiddetli patlama Reyhanlı İlçesi’nden de duyulurken, çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi.

Patlamanın ardından Reyhanlı’dan çok sayıda ambulans Atme Kasabası’na gönderildi, Reyhanlı Devlet Hastanesi’nde de gelecek yaralılar için hazırlık yapıldı.

Atme Kasabası’nda iç savaştan kaçan ama ülkelerini terk etmek istemeyen 30 bin civarında Suriyelinin yaşadığı çadır kent bulunuyor.