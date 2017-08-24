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Suriye sınırında ölen mühendis toprağa verildi

Ali LEYLAK- Uğur BUDAK/ BOZOVA (Şanlıurfa), (DHA) - KİLİS'te, Suriye sınırına örülen duvar çalışmalarını incelerken aracıyla geçtiği bölgedeki mayının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren inşaat mühendisi 30 yaşındaki Mehmet Akcan’ın cenazesi, memleketi

24 Ağustos 2017 16:44

Ali LEYLAK- Uğur BUDAK/ BOZOVA (Şanlıurfa), (DHA) - KİLİS\'te, Suriye sınırına örülen duvar çalışmalarını incelerken aracıyla geçtiği bölgedeki mayının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren inşaat mühendisi 30 yaşındaki Mehmet Akcan’ın cenazesi, memleketi Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kilis’e bağlı Demirışık Köyü yakınlarındaki Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki Türkiye- Suriye sınırında örülen modüler duvar çalışmalarında görevli mühendis Mehmet Akcan, plakası öğrenilemeyen otomobiliyle sınır hattında ilerlerken, mayınlı bölgeye girdi. Mayının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren Akcan\'ın cenazesi, Kilis Devlet Hastanesi morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Karayoluyla memleketi Şanlıurfa\'nın Bozova İlçesi\'ne götürülen Akcan için Tozluca Mahallesi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Baba evine son kez götürülüp helallik alınan Akcan\'ın yakınları, uzun süre Kürtçe ağıt yakıp gözyaşı döktü. Açık alanda düzenlenen cenaze törenine; Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker ile çok sayıda vatandaş katıldı. Çukurova Üniversitesi İnşaat Bölümü mezun olup 2 yıldır sınır hattındaki modüler duvar örülme işinde çalışan ve bekar olan Mehmet Akcan’ın cenazesi, öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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