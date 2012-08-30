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Yaşam

Suriye sınırında mayın faciası: 1 ölü, 3 yaralı

Suriye'de yaşanan iç savaştan kaçmak isteyen bir grup kaçak yollarla Türkiye'ye girmek istedi

30 Ağustos 2012 22:56

Mardin'in Kızıltepe İlçesi yakınlarında, Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçmek isteyen bir grup mayına bastı. Meydana gelen patlamada 1 çocuk öldü, 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı.

Nezir Güneş ve İbrahim Aydoğan'ın haberine göre, Kızıltepe İlçesi ile Suriye arasındaki mayınlı araziden kaçak yollarla Türkiye gelmek isteyen bir grup içinde bulunan bir kişinin mayına basması sonucu patlama meydana geldi. Patlama sonucu adı öğrenilemeyen bir çocuk ölürken, 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı. Patlama sesiyle birlikte olay bölgesine giden güvenlik güçleri, yaralanan 2 çocuk ile 1 yetişkini, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürdü. 3 yaralı hastanede tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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