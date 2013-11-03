Suriye sınırında kimyasal ele geçirildi

Hatay'ın merkeze bağlı Narlıca Beldesi yakınlarından Suriye 'ye geçiş yapmak isteyen 3 aracı fark edip, lastiklerine ateş açarak durduran askeri birlikler, her biri yaklaşık 50 kilo ağırlığında 20 çuval dolusu kükürt ve kapakları mühürlü vaziyette 8 adet varil ele geçirdi, bir kişi yakalandı. İçinde ne olduğu bilinmeyen variller, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekibince incelemeye alındı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2'ncı Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Yeşilce Hudut Karakolu'nda görevli devriye timi, 2 Kasım'da yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan 3 aracı fark etti. Hudut devriye timi, şüpheli araçlara 'dur' ikazında bulundu. Ancak şüpheli araçları kullanan kimliği belirsiz kişiler, yollarına devam etti. Şüpheli araçların Suriye'ye doğru ilerlemeye devam etmesi üzerine askerler havaya uyarı ateşi açtı. Yollarına devam eden araçlar, lastiklerine ateş edilerek hareketsiz hale getirildi. Şüpheli kişiler, araçları bırakıp, Suriye tarafına doğru yaya olarak kaçtı.

Araçların yanına ulaşan askerler, S.H. isimli bir kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Araçlarda yapılan incelemede ise her biri yaklaşık 50 kilo alan 20 çuval dolusu kükürt ve kapakları mühürlenmiş vaziyette 8 adet varil ele geçirildi. İçinde ne olduğu bilinmeyen varillerin araştırılması için Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer ekibince incelemeye alındı.

Gözaltına alınan şüpheli S.H.'nin Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceğin bildirildi.